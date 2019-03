Næringsministeren: – Jeg har ikke skapt en eneste arbeidsplass

innenriks

– Med unntak av kanskje en og annen jobb i et direktorat, har jeg som næringsminister ikke skapt en eneste arbeidsplass, sa Røe Isaksen i et engasjert innlegg på Høyres landsmøte på Gardermoen fredag.

– Et av mine valgkampløfter er å ikke reise rundt og skryte av alle arbeidsplassene jeg har skapt, slik mine rødgrønne forgjengere har gjort. Den jobben er det bedrifter på steder som Porsgrunn og Harstad som gjør, sa næringsministeren.

Politikernes jobb er å legge til rette for jobbskaping, framholdt han, og understrekte at en del av Høyres kjerneoppdrag er å legge til rette for små og mellomstore bedrifter.

– Mer enn 90 prosent av alle norske selskaper har færre enn 20 ansatte, og 99 prosent av landets bedrifter har under 100 ansatte. Dette er grunnfjellet i norsk næringsliv. Og det er de som gjør det mulig å leve i bygd og by i hele landet, sa han.

Vil skrote lov

Selv om han mener regjeringen allerede har gjort mye for å «forenkle, fornye og forbedre» rammevilkårene for disse bedriftene, sier Røe Isaksen at det fortsatt finnes regler og skatter som stikker kjepper i hjulene for dem.

En av disse er brukthandelsloven. Hensikten med den er å hindre salg av stjålne varer, men den har også stått i veien for gode miljøtiltak som panteordninger og gjenbruk av klær, framholdt næringsministeren.

– Loven stiller krav om at alle som ønsker å drive brukthandel i næringsvirksomhet må ha tillatelse fra politiet. Jeg mener politiet har bedre ting å gjøre enn å lese søknader om å få selge brukte anorakker, sa Røe Isaksen, som lovet å fremme forslag om å skrote loven allerede i løpet av de nærmeste dagene.

– Velkommen etter

Handelsorganisasjonen Virke har flere ganger tatt til orde for å skrote brukthandelsloven, og er storfornøyd med at næringsministeren lytter til dem.

– Kloden tåler ikke at vi bruker og kaster så mye, og da er det åpenbart at en lov som hindrer gjenbruk og ombruk må skrotes, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Arbeiderpartiet mener også at brukthandelsloven må bort, og sier næringsministeren burde gjort dette allerede i fjor høst.

– Det er bra Røe Isaksen tar til orde for dette nå, men han burde foreslått det allerede i stortingsmeldingen om handelsnæringen. Den er ikke tydelig nok på sirkulærøkonomi, så der må Stortinget gjøre den jobben regjeringen ikke har gjort, sier han til NTB.

– Dette handler om gjenbruk, motivasjon for å legge til rette for reparasjon av alt fra sko til klær. Vi må også få klare reduksjoner i matsvinnet som er altfor stort, sier han.

(©NTB)