Næringsministeren vil skrote brukthandelsloven

I et engasjert innlegg på Høyres landsmøte på Gardermoen langet næringsministeren ut mot lover, forskrifter og skatter som stikker kjepper i hjulene for næringslivet. En av disse er brukthandelsloven, som regjeringen ifølge Røe-Isaksen allerede neste uke vil foreslå å skrote.

Selv om hensikten med loven er å unngå salg av stjålne varer, mener næringsministeren den gjør mer vondt enn godt.

– Loven stiller krav om at alle som ønsker å drive brukthandel i næringsvirksomhet må ha tillatelse fra politiet. Jeg mener politiet har bedre ting å gjøre enn å lese søknader om å få selge brukte anorakker, sa han.

Han trekker fram Bergans som et eksempel på en bedrift som ville begynne med pant og gjenbruk av brukte klær, men som besluttet å la være etter at de fant ut at de måtte sende inn skriftlig søknad til politiet for hvert enkelt utsalgssted.

– Loven er fra den gang netthandel var å handle nett. Men loven har levd i beste velgående, selv om ikke så mange av oss har hørt om den, sa næringsministeren.

Handelsorganisasjonen Virke har flere ganger tatt til orde for å skrote brukthandelsloven, og er storfornøyd med at næringsministeren lytter til dem.

– Kloden tåler ikke at vi bruker og kaster så mye, og da er det åpenbart at en lov som hindrer gjenbruk og ombruk må skrotes, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

