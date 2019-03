Solberg: – Ingen tvil om at Høyre vil ha justisministerposten

innenriks

Torsdag ble justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) midlertidig erstattet av Jon Georg Dale (Frp) mens førstnevnte har permisjon på ubestemt tid etter at samboeren ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

Under en pressekonferanse på Høyre-landsmøtet på Gardermoen fredag fikk statsministeren spørsmål om hvorvidt noen andre av regjeringspartiene bør få sjansen nå som Frp har hatt seks ulike justisministre.

– Det har jeg ikke tenkt å kommentere. Vi kommer til å ta tid i denne saken, og se hvordan den utvikler seg. Det gjelder også vurderingene rundt justisministerposten, svarte hun.

– Det er jo heller ingen tvil om at Høyre har lyst på justisministerposten. Det er et viktig saksfelt for oss. Men Høyre kan ikke ta alle de viktige postene, fortsatte statsministeren.

Hun fikk også spørsmål om hvorvidt Høyre-lysten på statsrådsposten har økt etter Wara-saken. Da smilte hun bare taust.

Statsministeren måtte også svare på om de mange utskiftningene i Justisdepartementet har påvirket arbeidet med nærpolitireformen og justisreformen. Framdriften i førstnevnte har vært gjenstand for kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet.

– Jeg mener framdriften ikke har blitt påvirket, men jeg skulle ønsket meg mer kontinuitet i justissektoren og er lei for at det har blitt slik, sa hun, og understreket at hun var trygg på at Dale ville gjøre en god jobb i dobbeltrollen som justis- og samferdselsminister.

