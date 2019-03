Støttegruppe-leder: – Viktig å fortsette kampen mot ekstremisme

innenriks

I et manifest som skal være publisert av mannen bak New Zealand-terroren, hevdes det at han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik.

– Min dypeste medfølelse går til de berørte av den grusomme og feige terrorhandlingen, sier Røyneland til NTB.

Hun synes det er spesielt at terrorhandlingen kan ha vært inspirert av Breiviks terrorhandlinger, som tok livet av 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya for snart åtte år siden.

– Denne grusomme handlingen bekrefter hvor viktig det er å fortsette kampen mot ekstremisme, hat og rasisme. Vi må fortsette å støtte opp om det viktige arbeidet som gjøres blant annet i 22. juli-senteret og på Utøya, samt læring om 22. juli inn i skolen, og arbeidet som pågår i Europa gjennom blant annet Radicalisation Awareness Network, sier hun.

Paraplynettverket Radicalisation Awareness Network (RAN) ble opprettet av EU-kommisjonen i september 2011. RAN har som formål om å samle og dele informasjon om voldelige og radikale miljøer for å hindre nye terroranslag.

(©NTB)