Godt & Blandet-posen blir mindre av hensyn til miljøet

– Vi har sett på hvordan vi kunne forbedre vårt miljøavtrykk, og når du får plass til mer på pallen og frakter mindre luft, så blir det mindre utslipp, sier produktsjef Ann Cathrin Irgens i Cloetta til E24.

Cloetta anslår at reduksjonen i antall leveranser gjør at CO₂-utslippet fra transporten reduseres med 3 prosent sammenlignet med i 2017.

Fyllingsgraden i Godt & Blandet-posen har økt fra 43 prosent til 55 prosent.

– Godteriproduksjon forbindes gjerne ikke med miljø, men vi kan alle gjøre små bidrag for å redusere klimautslippene våre. Vi har redusert mengden luft per pall med 20 prosent, noe som gjør at vi kan redusere antallet lastebilleveranser, sier Irgens.

Selskapet står også bak velkjente merkevarer som blant annet CandyKing, Malaco, Ahlgrens Biler, Läkerol, Malaco og Center. Irgens utelukker ikke at de vil gjøre samme tiltak med flere produkter.

