Høyre: Ja til p-piller, nei til «rumpereklame»

De to punktene førte til tidvis heftig debatt på Høyres landsmøte lørdag.

Begge punktene er en del av et eget løft for barn og unges psykiske helse som ble vedtatt på landsmøtet.

Det er særlig Unge Høyre som har kjempet for at staten bør finansiere prevensjon også til jenter under den seksuelle lavalderen.

– Jeg tror ikke noen avstår fra sex fordi grensen for subsidiert prevensjon er 16 år. Og så lenge det ikke er tilfelle, bør også jenter under 16 år være en del av ordningen, har leder Sandra Bruflot uttalt til VG.

