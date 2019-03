Høyre sier nei til aktiv dødshjelp

innenriks

Dette blir en del av partiets nye prinsipprogram, som ble vedtatt på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag og skal vare til 2030.

Vedtaket gleder regjeringspartneren KrF, som har rykket ut med advarsler mer eller mindre hver gang et annet parti har vedtatt eller stått foran en debatt om aktiv dødshjelp.

Trolig gleder det også helseminister og nestleder i Høyre Bent Høie, som fra talerstolen argumenterte sterkt for å beholde Høyres prinsipielle nei.

– Staten skal ikke hjelpe noen med å dø, og Høyres svar for folk som har det vanskelig skal aldri være aktiv dødshjelp. Dette er et fundamentalt prinsipp, som vi må stå fast på, sa han.

Flere i partiet, deriblant Vegard Riseng fra Innlandet Høyre, ville gå i helt motsatt retning og si ja til aktiv dødshjelp.

– Aktiv dødshjelp er ikke for alle, men det er viktig for de det gjelder. Ved å si nei til aktiv dødshjelp frarøver vi folk muligheten til å ta et dypt personlig valg om en verdig død, og en verdig siste fase i livet, sa han.

Oslo Høyre, Troms og Finnmark Høyre og Unge Høyre mente partiet ikke burde ta stilling til aktiv dødshjelp i denne omgang.

– Jeg ønsker ikke at debatten i Høyre skal begrenses i dette spørsmålet gjennom at det står eksplisitt i prinsipprogrammet. Det har også kommet forslag om at vi skal gå inn for et ja, men det er vi i komiteen mot. Det er bedre at det ikke står hva vi mener, sa leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre til Vårt Land.

