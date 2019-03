Høyre vil at aktivitetsplikten skal gjelde for alle

innenriks

For to år siden innførte regjeringen lovendringen som gjør at alle unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. Under landsmøtet på Gardermoen lørdag vedtok Høyre at de vil utvide aktivitetsplikten til å gjelde for alle.

Med andre ord vil alle som mottar sosialhjelp, dersom Høyre får det som de vil, være pliktige til å være i aktivitet fram til de når pensjonistalder.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er blant dem som har hyllet aktivitetsplikten som en suksess, og uttalt at hun vil innføre den også for de over 30 år.

– Vi har i dag aktivitetsplikt for dem under 30 år, og foreløpig ser det ut til å fungere veldig bra. Det er færre under 30 år på sosialhjelp, viser tall fra SSB. Derfor vil vi nå utvide ordningen og også stille krav om aktivitet til dem over denne alderen, sa Hauglie i et intervju med Aftenposten tidligere i vinter.

Aktivitetsplikten innebærer at det er mulig å holde tilbake penger for dem som motsier seg aktivitet. Ifølge Granavolden-plattformen ønsker regjeringen også å utrede et system med fast aktivitetsplikt for unge på andre ytelser – unntatt uføretrygd.

