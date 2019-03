Mulig væpnet ran i leilighet i Oslo

innenriks

Det opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

«Flere personer tok seg inn i en leilighet, tok med seg en del eiendeler. Mulig det er benyttet et våpen til å true med», skriver de like over klokken 22.30 lørdag.

Til Aftenposten forteller operasjonsleder Tore Solberg at et håndvåpen skal ha vært brukt, og at politiet derfor er bevæpnet i jakten på gjerningspersonene.

Ifølge Dagbladet ble politiet varslet om hendelsen fra fornærmede klokken 22.13, og er på stedet med flere patruljer.

– Politiet søker nå etter personer fra et kjent miljø, sier operasjonslederen til avisa.

