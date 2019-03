Person knivstukket ved Skjetten senter i Skedsmo

innenriks

– En person er fraktet til Ullevål sykehus etter å ha blitt stukket i magen. Alvorlighetsgraden på skadene er foreløpig ukjent for oss, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Fornærmede var ved bevissthet. To personer skal ha løpt fra stedet etter hendelsen.

– Ifølge fornærmede er dette to ukjente personer for ham. De er beskrevet som mørkhudede, at de har på store, svarte jakker, og at de har øredobber, sier Lorentzen.

Det er uklart akkurat hvor hendelsen har funnet sted.

– Vi fikk melding fra AMK om at det hadde vært en knivstikking ved Skjetten Senter, og at to personer deretter skal ha løpt fra stedet. I ettertid har vi også fått meldinger om at hendelsen skal ha skjedd i Tårnbyveien, så vi er ikke helt sikre på hvor episoden først skal ha oppstått, sier operasjonslederen.

Tårnbyveien er sperret av. Politiet ber om tips om saken.

– Om noen har gjort observasjoner av noe klammeri noen av stedene, vil vi svært gjerne at de tar kontakt med politiet, sier Lorentzen.

En rekke politipatruljer, hundepatruljen og politihelikopteret bistår i letingen etter de antatt gjerningspersonene. Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 15.29.