Skadd person hentet av ambulansehelikopter etter snøskred i Troms

Troms politidistrikt meldte om skredet like etter klokken 13. Alle fem kom ble gjort rede for, men en av dem måtte flys til sykehus.

– Den skadde er hentet ut av ambulansehelikopter og tas hånd om av helsevesenet, opplyser Troms politidistrikt.

Ifølge iTromsø er det snakk om beinskader. Turfølget på fem var italienere, ifølge politiet.

– Skredet har gått ned mot Vågbotn og er cirka 50 meter bredt og 200 meter langt, opplyser politiet.

Utløste skred i Lyngen

Senere lørdag ettermiddag gikk det et nytt snøskred i Troms, denne gang i Kvalvikdalen i Lyngen. Her var det to personer som utløste skredet, men ingen av dem ble tatt av snømassene. Dette skredet er cirka 150 meter bredt og 80 meter langt, ifølge politiet.

Det er lørdag varslet betydelig snøskredfare i store deler av Nord-Norge. Ifølge Varsom.no er det oransje farenivå i både Vest-Finnmark, Tromsø, Sør-Troms, Salten og Svartisen.

For søndag er det meldt betydelig snøskredfare også i store deler av fjellet i Sør-Norge, i Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger, Vest-Telemark og Heiane. For Troms og Vest-Finnmark vil farenivået reduseres til gult nivå – moderat – på søndag.

Sju døde denne vinteren

Sju personer har mistet livet som følge av snøskred så langt i vinter. Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

Selv om denne vinteren ligger over normalen, er det fortsatt et godt stykke under vinteren 1985/1986 da hele 22 mennesker mistet livet. Dette var vinteren da 16 soldater døde i den tragiske ulykken i Vassdalen.

