Tre menn til sykehus etter knivstikking i Skien – to alvorlig skadd

Det bekrefter operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

De fikk melding om slagsmålet på Landmannstorget i Skien sentrum klokken 2.40.

En av de skadde er i slutten av tenårene. De to andre er i 20-årene. Alle tre er kjørt til sykehus, to av dem betegnes som alvorlig skadd. For den tredje er skadeomfanget uavklart.

– Minst to av dem var bevisst da nødetatene kom til stedet, for den andre er det uavklart, forteller Groth.

Politiet har vært på sykehuset og pratet med minst en av dem.

Groth ønsker ikke å kommentere om de skadde er kjenninger av politiet.

Buss med vitner

Hvor mange som var involvert i slagsmålet, vites foreløpig ikke, men Groth beskriver det som «ganske mange» ungdommer.

Politiet har rekvirert en buss og fraktet i underkant av ti vitner til politistasjonen. Det skal være personer som var involvert i slagsmålet, i tillegg til forbipasserende.

– Det er også gjort beslag i mobiltelefoner med videoer som viser noe av hendelsen, forteller operasjonslederen til NTB.

Detaljert beskrivelse

Politiet jobber på stedet med å identifisere og pågripe gjerningspersonen, og har fått en detaljert beskrivelse av en mann.

– Men vi ser ikke bort fra at det kan være flere gjerningspersoner, sier Groth.

En kniv som lå igjen på stedet er beslaglagt.

