Helleland: – Støre har mistet kontroll over venstresiden

innenriks

– Da vi var samlet her på landsmøtet for ti år siden var vi en del av en fragmentert opposisjon som sto mot en samlet venstreside. I dag er situasjonen snudd på hodet. På borgerlig side har de fire partiene funnet sammen i regjering. Hos opposisjonen hersker rødgrønn splid, sa Helleland i sin tale til Høyres landsmøte på Gardermoen søndag.

Der langet han ut mot venstresidens vingling om alt fra ulvepolitikk til fraværsgrense og forsvar, og slo fast at det er vanskelig å se hvor opposisjonspartiene Rødt, MDG, SV og Arbeiderpartiet vil hen.

– Senterpartiet skal ha mer vei. SV, Rødt og MDG skal ha mindre. Senterpartiet skal ha mindre bompenger. SV og Rødt skal ha mer. MDG vil nærmest ha en ulv per innbygger, Senterpartiet har nullvisjon i ulvepolitikken, sa han til applaus fra salen.

– Hårreisende

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre i perioden 1981-89, nå gruppeleder for Vestby MDG, Bente Bakke, kaller Hellelands uttalelser hårreisende.

– Jeg prøvde på 80-tallet å gjøre Høyre til et miljøparti. Jeg skrev også boken «På bakerste benk – Observasjoner fra Stortinget 1981-89», hvor miljøpolitikk var et viktig tema. Nå går Høyre over alle støvleskafter i samarbeid med Frp hvor de bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, sier Bakke i en kommentar til NTB.

I 2011 meldte Bakke overgang til Miljøpartiet De Grønne. To år senere ble hun valgt inn i partiets sentralstyre.

Langet ut mot Ap

Helleland langet i talen også ut mot uenighetene om oljepolitikken og innvandringspolitikken.

– Arbeiderpartiet skifter standpunkt i oljepolitikken avhengig av hvilken representant du spør, og på hvilken dag. Senterpartiet skal ha streng innvandringspolitikk, Arbeiderpartiet vet ikke hva de vil om innvandring, og Rødt skal ta inn 200.000 flyktninger på ti år, sa Helleland.

– Jonas Gahr Støre lar rødt vokse. Han har mistet kontroll over venstresiden. Kjære landsmøte, dette er en kaoskoalisjon! sa Høyres parlamentariske leder.

(©NTB)