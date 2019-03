Kinesisk bitcoin-selskap gir opp Norge

innenriks

Selskapet produserer utvinningsmaskinen Antminer, som er den mest brukte maskinen for utvinning av kryptovalutaen Bitcoin, skriver, E24.

Bitmain omtales gjerne som verdens mest verdifulle bitcoin-selskap. Men ett år etter de etablerte seg i Norge, stanser de nå all drift og flytter sitt hovedkontor til Tyskland.

Årsaken er blant annet regjeringens omstridte forslag om å innføre full elavgift for datasentre som utvinner bitcoin og annen kryptovaluta. Regjeringsforslaget har skapt frykt for stabiliteten i næringen, og i høst meldte flere selskaper om milliardavtaler som skal ha gått i vasken på bakgrunn av den varslede endringen.

– Det er ikke noe fokus på Norge lenger, ettersom vi ser på det norske markedet som for usikkert. Da jeg jobbet opp mot politikere fikk jeg stadig beskjeden om at saken ble utsatt, noe som gjorde jobben vanskelig, sier Julie Hvideberg, som har fungert som selskapets sjef i Norge.

Det omstridte regjeringsvedtaket har blitt utsatt en rekke ganger og ifølge Finansdepartementet skal forslaget sendes ut på høring «så snart som mulig».

Datasenter har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre. Denne rabatten vil altså regjeringen fjerne for selskaper som utvinner bitcoin og annen kryptovaluta.

