Mulig væpnet ran i leilighet i Oslo

Det opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

«Flere personer tok seg inn i en leilighet, tok med seg en del eiendeler. Mulig det er benyttet et våpen til å true med», meldte de klokken 22.37 lørdag kveld.

– Fornærmede har opplyst til oss at en av gjerningspersonene truet med skytevåpen, noe vi har lit til, sier operasjonsleder Vidar Pedersen I Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet klokken 22.15.

Hvor store verdier som er stjålet kan han ikke kommentere.

Like over klokken halv to natt til søndag er kriminalteknikerne akkurat ferdig på stedet.

Det var flere personer i leiligheten da hendelsen skjedde. Politiet har gjort avhør av både fornærmede og vitner.

Natt til søndag jakter de etter flere navngitte personer. Ifølge Aftenposten er de bevæpnet i søket.

Pedersen ønsker ikke å kommentere om de mistenkte har en relasjon til fornærmede, men sier at de er kjenninger av politiet.

– Vi søker etter personer vi kjenner identiteten til, men jeg vil ikke gå ut med hvordan vi har fått den informasjonen, sier operasjonslederen til NTB.

