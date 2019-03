Drapstiltalt kvinne i Kristiansand nekter straffskyld i ankesaken

innenriks

Hun svarte nesten uhørlig nei på samtlige tiltalepunkter som lagdommer Erik Holth leste opp.

43-åringen har gjort det klart at hun denne gangen ønsker å forklare seg, noe hun ikke gjorde i Kristiansand tingrett eller har gjort siden hun ble siktet i saken.

I sitt innledningsforedrag sa aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, at kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, har anslått at forklaringen hennes vil ta inntil tre dager. Rettssaken, som er berammet til 29. mai, blir dermed forskjøvet med tre dager.

Tiltalte vil starte sin forklaring når aktor er ferdig med sitt innledningsforedrag. Aktor opplyste at han ba om politiforklaring da det ble klart at hun ville forklare seg, men at det ikke ble tid til det.

– Det kan komme andre vitner når hun avgir forklaring for første gang eller ny etterforskning, sa statsadvokaten.

Lagmannsretten skal vurdere både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Tiltalte ble dømt til lovens strengeste straff i tingretten, 21 års forvaring.

I retten denne gangen sitter de to fagdommerne Erik Holth og Anders Bahr, i tillegg til fem lekdommere. Minst fem av de sju må konkludere med at 43-åringen er skyldig. Loven krever også at minst en av de fem er fagdommer.