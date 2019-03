Gruvedriften gjenopptas i Sør-Varanger

innenriks

Vedtaket til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) blir dermed opprettholdt, med noen endrede betingelser.

– Dette kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sydvaranger eiendom søkte om driftstillatelse i desember 2017. DMF fattet vedtak om driftskonsesjon 23. i januar i år. Selskapet mente imidlertid at noen av vilkårene som ble fattet av direktoratet, ville kreve en annen driftsform enn det de mente ville være forsvarlig. De påklaget derfor vilkårene.

Naturvernforbundet klaget også på vedtaket på grunn av tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

Nærings- og fiskeridepartementet kommet fram til at noen av betingelsene som ble stilt, ikke bør opprettholdes. Det handler om sider av saken som departementet anser som bestemt av andre myndigheter. De viser til at kommunen har godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift.

