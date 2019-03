Hydro: – Vi er rammet av et løsepengevirus

innenriks

– Rundt midnatt norsk tid oppdaget våre IT-eksperter uvanlig aktivitet på serverne i våre globale IT-systemer. Det viste seg at Hydro var rammet av et alvorlig dataangrep, sa Kallevik på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, hvor også Nasjonal sikkerhetsmyndighet var til stede.

Løsepenge-virus

Kallevik bekrefter at det dreier seg om et såkalt krypteringsvirus, også kjent som ransomware eller løsepengevirus.

Tidligere tirsdag meldte NRK at dataangriperne skal ha krevd løsepenger av Hydro.

Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NorCERT) har sendt ut et varsel til en rekke samarbeidspartnere om dataangrepet på Hydro.

Ifølge varselet gjengitt av NRK, skal dataangriperne ha brukt et såkalt løsepengevirus kalt «LockerGoga», som gjør alt innhold på datamaskinen utilgjengelig, samtidig som det foregår angrep mot selskapets bruker- og påloggingssystemer.

– Alvorlig hendelse

– Etter angrepet har vi arbeidet med å isolere og nøytralisere viruset. Alle anlegg er isolert, og det ser ikke ut til å ha rammet anlegg utenfor Norge, sier Kallevik.

Ifølge finansdirektøren har det ikke vært noen «sikkerhetsrelaterte hendelser» i etterkant av viruset, men han sier det vanskeliggjør både administrasjon og produksjon fordi det globale nettverket er slått ut.

– La meg være tydelig, dette er en alvorlig hendelse for Hydro, sier Kallevik.

– Det mest kritiske nå er å finne en kur mot viruset slik at vi kan komme tilbake til normal drift, sier han, og understreker at det blir jobbet døgnet rundt for å løse problemene.

Hydro har ennå ikke anmeldt saken, men jobber sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å løse problemene.

– Vår rolle er å støtte Hydro, få en oversikt over situasjonen og redusere skade, sier Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun legger til at både PST, Kripos og E-tjenesten er koblet inn i etterforskningen.

Ifølge Kallevik har angrepet så langt ikke ført til store økonomiske tap.

Midlertidig stanset produksjon

Aluminiumsverkene i Norge går som normalt, men med høyere grad av manuell drift. Det er ingen indikasjon på påvirkning på aluminiumsverkene utenfor Norge.

Innenfor feltene «Extruded Solutions» og «Rolled Products» er det produksjonsutfordringer og midlertidig stopp ved flere anlegg, opplyser selskapet.

På flere av Hydros anlegg er det hengt opp lapper hvor det står at de ansatte ikke skal koble PC-er til nettverk eller logge seg på Hydros datasystemer. Nettsidene til Hydro har også vært nede hele tirsdag.

Det er fremdeles usikkert hvor lang tid det vil ta å løse problemene, og Hydro vet heller ikke hvem som står bak. Ifølge Kallevik er det ikke et tema å etterkomme eventuelle krav om løsepenger.

– Strategien er å bruke back-up-data for å få systemene opp å gå igjen, sier han.

