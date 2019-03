NRK: Dataangripere krevde løsepenger av Hydro for å «låse opp» datasystemet deres

innenriks

Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NorCERT) har sendt ut et varsel til en rekke samarbeidspartnere om dataangrepet på Hydro.

Ifølge varselet gjengitt av NRK skal dataangriperne ha brukt et såkalt løsepengevirus kalt «LockerGoga», som gjør alt innhold på datamaskinen utilgjengelig, samtidig som det foregår angrep mot selskapets bruker- og påloggingssystemer.

– Jeg vil ikke bekrefte at det dreier seg om et Active Directory-angrep, sier Håkon Bergsjø, leder for NorCERT til NRK.

Hydro holder pressekonferanse om dataangrepet mot selskapet klokka 15.

Rundt midnatt ble det oppdaget unormal aktivitet på dataserverne til Norsk Hydro. Hele IT-organisasjonen i selskapet ble satt i beredskap for å iverksette tiltak mot angrepet, men i morgentimene var hele den verdensomspennende virksomheten fremdeles under påvirkning av angrepet.

