innenriks

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurdal er stengt, samt riksvei 7 over Hardangervidda for små kjøretøy. På sistnevnte strekning er imidlertid innført kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

På riksvei 13 over Vikafjellet er det kolonnekjøring. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er åpen, men Veitrafikksentralen Vest melder på Twitter at veien kan bli stengt på kort varsel.

