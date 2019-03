Betydelig snøskredfare over store deler av landet fredag

innenriks

Varslingstjenesten Varsom.no melder fredag om betydelig snøskredfare over store deler av landet. Unntakene er Hallingdal, Vest-Telemark, Heiane og Nordenskiöld Land på Svalbard. Der er faregraden moderat.

På Sunnmøre vil mildværet trekke høyere opp i fjellet og gi fare for våte skred. Dette gjelder også for Hardanger og Voss. I store deler av Nord-Norge, Vestlandet og det sentrale Sør-Norge kan naturlig utløste skred ventes.

Så langt i vinter har sju personer omkommet som følge av snøskred. Det gjør årets skredvinter til den dødeligste på fem år. Kun den siste uken har det skjedd flere skredulykker rundt om i landet.

Onsdag ble to personer tatt av et snøskred i Lofoten, etter at et skred gikk i Vågan kommune, og en person ble skadd. Tirsdag gikk det et snøskred i Hemsedal, uten at noen ble tatt. Forrige lørdag ble fem personer tatt av et snøskred på Kvaløya i Troms, og en mann ble alvorlig skadd som følge av hendelsen.

Snøskredvarslingen ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng.

