Mann fløyet til sykehus etter boligbrann i Løten

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 16.

– Det er full fyr i en enebolig og brannvesenet jobber fremdeles med slukningsarbeidet. Vi har også fått melding om at boligen har et uthus med sauer like i nærheten, men det er ikke noe fare for at brannen skal spre seg dit, opplyste operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB like før klokken 18.

Ved 20-tiden hadde brannvesenet kontroll på brannen og arbeidet med etterslokking.

– Brannvesenet vil være til stede utover kvelden for å forsikre seg om at brannen ikke blusser opp igjen. Kriminalteknikere vil ikke kunne undersøke boligen før i morgen, eller kanskje til og med senere, sier Svarstad.

Hun sier at årsaken til brannen foreløpig er ukjent og at politiet har åpnet rutinemessig etterforskning.

Skadeomfanget for den skadde mannen er foreløpig ukjent.

