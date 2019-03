«Game of Thrones»-stjerne hjerneoperert to ganger

innenriks

Clarke var bare 24 da hun i 2011 fikk hjerneblødning under en treningsøkt i London.

– I det mine barndomsdrømmer var i ferd med å bli oppfylt, holdt jeg på å miste både forstanden og livet, skriver hun i The New Yorker. Hun tilføyer at hun aldri har snakket om dette offentlig.

Clarke fikk hjernehinneblødning, som kan være livstruende. Hun slet med å uttale sitt fulle navn i flere uker etter den første operasjonen.

Skuespilleren sier hun har vært frisk hele livet, men at et høyt stressnivå satte helsen hennes i fare. Hun sier at stadige spørsmål om Targaryens nakenscener bidro til stressnivået.

Den andre operasjonen, som var langt mer omfattende og involverte åpning av hodeskallen, skjedde etter at Clarke fullførte innspillingen av den tredje sesongen av fantasyserien, som er basert på George R.R. Martins bøker.

– Det så ut som om jeg hadde vært gjennom en verre krig enn det Targaryen noensinne opplevde, skriver Clarke.

Skuespilleren skriver også at hun hele tiden frykter kognitive vansker som følge av blødningene, men fastslår at hun i dag er frisk. I flere år har Clarke klart å holde helseproblemene hemmelig, med ett unntak.

– Seks uker etter operasjonen, ringte The National Enquirer og spurte om det, og jeg nektet for at det stemte, skriver hun.