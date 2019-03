En person tatt av skred i Lyngen

innenriks

Meldingen om skredet kom fredag ettermiddag.

– Personen ble etter kort tid funnet og gravd fram av resten av turfølget, skriver operasjonssentralen i Troms politidistrikt.

Personen ble dratt med 30 meter av skredet.

Politiet opplyser at personen ble gravd opp fra en meters dyp etter å ha ligget under snøen i 10 til 15 minutter. Personen var ved bevissthet og ble fløyet til sykehus i Tromsø for en sjekk.

Det er stor snøskredfare i store deler av landet. Det gikk flere skred i Nord-Norge fredag.

