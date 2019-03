Norske «ZombieLars» for skummel for svenske barn

innenriks

Det skriver VG. I Norge sendes serien på NRK klokken 19 på lørdager.

Serien har vunnet Gullruten og gått i tre sesonger på TV. På NRKs nettsider beskrives serien som «En hjertevarm og morsom serie om zombier og hekser – om tilhørighet, vennskap og det å skille seg ut». Det står videre at den passer for barn over ni år.

Det er svenske Granskningsnämnden för radio och TV som nylig har felt SVT for å ha sendt en episode av «ZombieLars» på Barnkanalen klokken 19.40 24. august. Sendingen resulterte i flere anmeldelser til nemnda, og klagene sammenfattes med at «programmet skildrer skremmende og realistisk vold utført av barn, i visse tilfeller mot et annet barn».

Granskningsnämnden mener scenen der Lars kaster seg ut fra et vindu samt scenene der klassekameratene kaster ham foran en lastebil og fra et hustak kan virke skremmende på barn og er upassende å vise før klokken 21.

Redaksjonssjef Cathrine Simonsen i NRK Super sier til VG at det nok er noen kulturelle forskjeller mellom Norge og Sverige.

