Siktet erkjenner delvis straffskyld etter overfall på tre unge kvinner i Oslo

innenriks

Mannen ble avhørt torsdag kveld, opplyser politiet til VG.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette, sier Ann Kristin Grosberghaugen, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Mannen, som er kjent av politiet fra før, vil bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag klokken 15.

Grosberghaugen sier at begrunnelsen for begjæringen er gjentakelsesfare. Hun ønsker foreløpig ikke å gi flere opplysninger om saken.

22-åringen er siktet for to voldtektsforsøk og for en voldtekt. Han ble pågrepet uten dramatikk få timer etter at de tre hendelsene fant sted.

I løpet av 45 minutter fikk politiet meldinger om at tre kvinner var blitt overfalt på tre ulike steder i Oslo rundt midnatt onsdag kveld.

De tre unge kvinnene på 15, 18 og 22 år ble overfalt på Økern T-banestasjon, på Linderud og i Veitvetveien.

