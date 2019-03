VG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne

innenriks

– Vi beklager overfor alle som er blitt rammet av denne saken. Det er en kvinne her som har havnet i en situasjon hun ikke burde være i, saken har rammet Giske, og jeg vil beklage overfor våre lesere. Dette er slike feil som ikke skal skje. Jeg opplever det er uvanlig at slike feil skjer, og det er ikke en slik standard vi skal ha i VG. Beklagelsen går til alle involverte, sier sjefredaktør Gard Steiro i intervjuet.

I en omfattende TV 2-sak onsdag rettet kvinnen i den mye omtalte videoen med Trond Giske fra Bar Vulkan i Oslo, kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mener at VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske.

Trond Giske uttalte til Aftenposten torsdag at han ikke hadde fått en beklagelse fra avisen, men nå har han altså det.

– Alvorlig feil

Steiro sier i intervjuet at avisen går gjennom saken. Han sier kvinnen har krav på en unnskyldning.

– Vi forstår allerede nå at det er skjedd en alvorlig feil. Det er jeg oppriktig lei meg for. Vi har beklaget saken tidligere, og det er det grunn til å gjøre igjen. Nøyaktig hva som har gått galt, kan vi ikke svare på ennå, sier Steiro.

Han sier han forstår at når avisen gjør en feil, så rammet dette avisens troverdighet. Han sier de skal gjenreise tilliten ved å lage journalistikk og ikke gjenta feil som denne.

– Jeg er fryktelig, fryktelig lei meg. Det er en veldig vond sak. Det er en alvorlig sak. Jeg er lei meg, og jeg oppfatter at ansatte i VG er veldig preget av det som har skjedd, sier han videre.

Kritikk fra 2017

En annen kvinne Skarvøy intervjuet i forbindelse med varslingssaken mot Giske, da i 2017, sier hun ble behandlet krenkende. Hun hevder journalisten og VG «overkjørte» henne og fratok henne retten til å eie sin egen historie, skriver Dagbladet. Kvinnen sier til Medier24 at hun ikke opplevde en SMS fra Giske om hvor en fest var i 2011 som trakassering. Hun sier hun understreket dette også overfor VG, men hevder at Skarvøy hadde en agenda.

Steiro sier til NTB at VG svarte på 2017-kritikken da den ble publisert, og sier han ikke har flere kommentarer til den saken.

