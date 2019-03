Cruiseskip i Hustadvika har sendt ut nødmelding – 1.300 passasjerer skal evakueres

innenriks

Cruiseskipet Viking Sky har sendt ut mayday-melding, og det driver mot land, opplyser Hovedredningssentralen. Redningssentralen har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet.

Gro Marte Strand, som bor i nærheten av stedet, sier det er voldsom vind, i tillegg til tåke og hagl.

– Det er ganske ille. I enkelte kast er det voldsomme bølger, sier hun til NTB.

Strand sier hun ser to helikoptre og to båter som hjelper skipet.

Evakueres

Ved 15-tiden, en time etter at de fikk melding om hendelsen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter at skipet skal evakueres.

– Skipet kommer seg ikke videre, og har motorproblemer, sa operasjonsleder Tor André Franck Gram ved politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.

Klokken 15.30 opplyser operasjonslederen til NTB at skipet har fått start på den ene motoren, men at det er for tidlig å si om skipet vil kunne gå for egen maskin.

– Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier Tor André Franck Gram.

Dårlig vær

Det er dårlig vær langs store deler av kysten i Norge lørdag. Lavtrykket fører til mye vind, høy vannstand og høye bølger. Det er også observert en del lyn langs kysten, skriver meteorologene på Twitter.

Ifølge skipsovervåkningstjenesten Marine Traffic er skipet på vei sørover mot Stavanger. Skipet seiler under norsk flagg, og ble bygget i 2017.

Det er Hovedredningssentralen som koordinerer hjelpearbeidet, med bistand fra politi. Molde brannvesen er også på stedet med brannbåten, og ifølge avisas reporter har også et helikopter ankommet stedet.

