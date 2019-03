Kraftig brann i næringsbygg i Gjøvik

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 4.46 natt til lørdag av brannvesenet. Politiet advarer mot farlig røyk i området.

– Det er en tung, svart og farlig røyk i området. Kommunen har gått ut med varsling via SMS til innbyggerne om å holde vinduer og ventiler lukket og unngå røyken, sier operasjonsleder Arne Norevik til NTB klokken 7.

Han sier situasjonen er verst i retning Kopperud i Gjøvik.

Ved 7.30-tiden meldte brannvesenet at de har kontroll på selve brannen, men at det fremdeles er en del røyk og at dette vil vedvare.

I næringsbygget som brenner, skjer det blant annet gjenvinning av metall og elartikler, opplyser operasjonslederen. Bygget er tilknyttet selskapet Metalco.

I forbindelse med slukningsarbeidet er Gjøvikbanen stengt for trafikk i begge retninger fordi brannvesenet må bruke skinnegangen, ettersom næringsbygget ligger inntil togskinnene, opplyser Norevik.

