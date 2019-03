Mann til sykehus etter knivstikking i Nordland

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i en leilighet i Stokmarknes klokken 2.40.

– Mannen kom seg til sykehus ved hjelp av kamerater. Han var våken og klar da han kom på sykehus, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til NTB klokken 6.25.

Vitnebeskrivelser førte til at politiet pågrep en mann i 50-årene for gjerningen. Han er pågrepet og siktet for knivstikkingen. Pågripelsen gikk for seg uten dramatikk, ifølge politiet.

– Vi har ikke brakt på det rene om siktede og fornærmede har en relasjon til hverandre ennå. Vi har ikke fått avhørt fornærmede eller siktede, sier Pettersen.

(©NTB)