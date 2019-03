Omfattende grisekjøring i flokk på E6 og Fornebu

innenriks

Politiet i Oslo fikk inn flere meldinger fra klokka 22.30 om at 10–20 biler «kjørte gris» på vei mot Oslo på E6. Deretter kom meldingene om at samme type kjøring på veier og i rundkjøringer ute på Fornebu klokka 23.13

– Vi regner med at det er snakk om samme gjengen som kjører i flokk. Vi har sendt tre-fire politibiler for å få kontroll på dem en slutt på dette. De kjører i høy hastighet, bajas og på veier åpen for normal trafikk, noe som selvsagt gjør det totalt uakseptabelt å drive med sånn tullekjøring. Vi vet ikke hvem disse folkene er eller hvor god kontroll de har på bilene sine, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen ved Oslo politidistrikt til NTB.

NTB fikk meldinger om at et politihelikopter var observert over Fornebu sent lørdag kveld.

– Vi hadde politihelikopteret i nærheten, så da var det greit å se ting fra oven for å få litt oversikt, men ellers ville vi ikke kalt det ut, sier operasjonslederen.

(©NTB)