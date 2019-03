Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb

innenriks

Adrian Ness Løvsjø er ordførerkandidat og gruppeleder for Porsgrunn Frp, men trekker seg nå midlertidig fra alle verv. Han sier også opp jobben han nylig fikk som rådgiver i partiets stortingsgruppe.

Årsaken er at han er anmeldt for underslag av 30.000 kroner av sin tidligere arbeidsgiver Kiwi, skriver Telemarksavisa.

Ness Løvsjø skriver mandag kveld på sin Facebook-side:

«Det har i dag blitt kjent at jeg har begått en alvorlig feil i et tidligere arbeidsforhold. Dette er noe jeg beklager på det sterkeste. På grunn av situasjonen jeg har satt meg selv i har jeg valgt å søke permisjon fra mine folkevalgte og tillitsverv i partiet inntil videre. Jeg vil fremover jobbe hardt for å bygge opp igjen tillit både hos mine partifeller og hos mine nære og kjære. Beklager!»

Ness Løvsjø forteller til TA at han har tilbakebetalt beløpet til sin tidligere arbeidsgiver.

