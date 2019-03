Sumaya Jirde Ali tildelt Forfatterforeningens ytringsfrihetspris

innenriks

– På svært kort tid har hun etablert seg som en av de viktigste stemmene i sin generasjon. Hun tenker og skriver svært nyansert og går inn i saker med en åpen og imøtekommende holdning, heter det fra juryen, som delte ut prisen på Forfatterforeningens årsmøte søndag.

Jirde Ali er født i Somalia i 1997 og kom til Bodø i 2005. Hun har gitt ut to skjønnlitterære bøker: «Kvinner som hater menn» (2017) og «Melanin hvitere enn blekemiddel» (2018). I tillegg er hun spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.

– Sumaya Jirde Ali har de siste to årene mottatt så mange alvorlige trusler, særlig via nettet, at hun i dag går med voldsalarm.Det å stå i slike stormer er en voldsom belastning, spesielt dersom du er ung og fersk på ytringsfrihetens arena. Når noen likevel velger å stille seg til hogg på denne måten, er det både beundringsverdig og veldig viktig, skriver juryen.

Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris deles ut til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

