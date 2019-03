To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark

innenriks

De to mennene skal ha forsøkt å stanse et tyveri ved et bilverksted.

– Det vi vet er at en bil har kjørt på to personer. Den ene personen er alvorlig skadd og fraktet til sykehus i Skien, den andre er kritisk skadd og hentet av luftambulanse, sier operasjonsleder Anne Meyer til NTB.

Politiet meldte først om hendelsen ved 19.30-tiden søndag kveld. Påkjørselen skjedde på Rafnesveien i Bamble kommune.

Større søk

– De to skadde mennene kjørte til bilverkstedet for å hente en ATV. Da de så tyveriforsøket og prøvde å stanse det, skal gjerningsmennene ha kjørt på dem, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB rett etter midnatt.

Politiet mistenkte at det var flere i den stjålne bilen, og søkte søndag kveld med patruljer etter flere gjerningsmenn i området.

Tidligere domfelt

I de påfølgende timene ble tre menn siktet for blant annet alvorlig kroppsskade, kjøring i beruset tilstand og tyveriforsøk, sier operasjonslederen. De er alle tidligere domfelte og samtlige er norske statsborgere. Sjåføren er i 50-årene mens de to øvrige begge er i 40-årene.

– Den stjålne varebilen de kjørte da påkjørselen skjedde, ble stjålet et annet sted. Vi mistenker at de har vært aktive over flere døgn. Det får etterforskningen vise, men vi tror de har vært på raid over tid, sier Johnsrud.

