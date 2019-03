To menn funnet omkommet i snøskred i Sørfold

innenriks

Det bekrefter redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge overfor NTB.

– Begge de to savnede er funnet omkommet, og de er identifisert, sier han.

Han opplyser videre at redningsmannskapene ikke tror flere befinner seg i skredmassene, og at værforholdene er relativt gode.

Anleggsmaskiner

De to personene kjørte anleggsmaskiner på en vei i området da det gikk et 200 meter bredt snøskred ved Durmålstinden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag.

Redningspersonell fra brannvesen, politi og frivillige ble fraktet inn til stedet og fikk raskt lokalisert hvor gravemaskinen og hjullasteren var begravet i snøen, om lag 15 meter fra veien.

– Med få minutters mellomrom ble de to mennene gravd ut og bekreftet omkommet, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Han opplyser at de pårørende ble oppdatert løpende underveis i leteaksjonen.

– De nærmeste pårørende ble varslet om ulykken før de omkomne ble funnet og er informert om at de to er funnet omkommet, sier EIlertsen.

Satt krisestab

Det var en privatperson som varslet om skredet. Sørfold kommune har satt krisestab. Tirsdagens formannskapsmøte ble avbrutt etter at meldingen om raset kom.

Politiet har advart mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området. Selv måtte de benytte et Sea King-redningshelikopter for å frakte inn redningspersonell, hunder og utstyr på grunn av de vanskelige forholdene.

Ifølge Avisa Nordlands reporter på stedet gikk raset over en anleggsvei. Over 40 personer arbeidet på stedet i løpet av tirsdagens leteaksjon.

Bilveien opp til Durmålstinden er stengt på grunn av snøskredfare. I hele regionen melder Varsom.no om stor snøskredfare.

(©NTB)