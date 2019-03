Gard Steiro: – VG har gjort feil

innenriks

Onsdag kveld la VG fram avisens egen evaluering av dekningen av den såkalte Giske-videoen.

– Jeg er takknemlig for rapporten som foreligger og arbeidet som ligger bak. Rapporten er grundig og gir et dekkende bilde av VGs arbeid før og etter publiseringen. Vi kan ikke skru tiden tilbake, men vi skal være transparent i oppfølgningen, og det mener jeg VG har vært i denne saken, sier Steiro.

– Om publikums tillit er svekket, er jeg sikker på at den kan gjenvinnes. Jeg er sikker fordi jeg leder en svært kompetent redaksjon som leverer journalistikk som gjør en forskjell, understreker han.

Steiro sier at både redaksjonen og enkeltpersoner har vært utsatt for sterkt press den siste tiden.

– Det er noe vi som en hardtslående avis må tåle. Vi må også tåle kritiske spørsmål fra mediene. Det har vært en nyttig erfaring å oppleve dette fra den andre siden. Jeg kommer til å ta med meg disse erfaringene videre, sier han.

Styreleder Torry Pedersen slår fast at VG-redaktør Gard Steiro har styrets fulle tillit og sier at det ikke har vært noe anliggende for styret å diskutere konsekvenser for Gard Steiro i denne saken.

