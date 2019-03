Omkomne i skredet var fra Fauske og Sørfold

innenriks

Politiet gikk onsdag ut med navnene etter samtykke fra de pårørende.

De to mennene kjørte anleggsmaskiner på en vei i området da det gikk et 200 meter bredt snøskred ved Durmålstinden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag. Noen timer senere ble de to funnet omkommet.

Ifølge NRK brøytet de to snø på oppdrag for Siso Energi.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som går sterkt inn på oss alle sammen. Vi føler sterkt med alle de etterlatte, som opplever et forferdelig tap, sier daglig leder Roald Amundsen i Siso Energi.

Han ønsker ikke svare på om de vurderte snøryddingen som trygg og hvem som gjorde vurderingen.

Politiet etterforsker saken sammen med Arbeidstilsynet.

(©NTB)