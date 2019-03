Skuespiller og komiker Jon Skolmen er død, 78 år gammel

innenriks

Skolmen har som en av Norges aller kjæreste artister underholdt store og små i over 30 år, og har vært å se på tv, film og revyer i både inn- og utland.

Han var i mange år ansatt i NRK, der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge. Komikeren og skuespilleren har også blant annet medvirket i TV-serien «Jul i Blåfjell».

I 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen. I 2015 uttalte han att han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.