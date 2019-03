Kurt Nilsen idømt promillebot på 175.000 kroner

innenriks

Nilsen ble tatt i en promillekontroll ved Meland golfklubb utenfor Bergen i 12-tiden onsdag 11. juli i fjor. Ifølge Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen, erkjente Nilsen alt på stedet og la seg langflat i møte med politiet.

– Hendelsen er bare ekstremt beklagelig. Kurt ble litt for ivrig til å sette seg i bilen dagen derpå for å spille golf. Det finnes ingen unnskyldning overhodet, for det er bare beklagelig og flaut, sa Karlsen til VG onsdag denne uken.

Nilsen erkjente straffskyld da saken mot ham ble behandlet som en såkalt tilståelsessak i Bergen tingrett fredag.

– Jeg var i studio dagen før. Alkohol ble konsumert – helt til cirka totiden om natten. Neste morgen ble jeg litt for ivrig og gikk for tidlig i bilen. Det resulterte i det jeg sitter her for nå. Nå har jeg sittet uten bil i åtte måneder og har angret hele tiden, sa Nilsen i retten, ifølge Bergens Tidende.

Dom i saken ble avsagt fredag formiddag. I tillegg til boten på 175.000 kroner må Nilsen klare seg uten førerkort i ett år.

