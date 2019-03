Politiet: – Kan ha svaret på forsvinningssaken i Lørenskog

innenriks

Ved 10.45-tiden fredag, 150 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ankom to sivile politibiler Hagens bolig på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet var på adressen i omtrent én time.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyser til Aftenposten at politiet foreløpig ikke har fått svarene fra undersøkelsene de gjennomførte fredag formiddag.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen 31. oktober i fjor. Politiet antar at hun er blitt bortført. Saken ble først offentlig kjent i januar i år.

Til NRK fredag kveld bekrefter politiet at de kan ha svaret på forsvinningssaken blant den store mengden av etterforskningsmateriale de har samlet inn.

– Det er god grunn til å tro det. Vi kan forvente at vi har sikret oss det vi har behov for, men om vi kan klare å finne svaret, det får vi nå se på, sier Brøske.

Politiets hovedteori er at kvinnen ble bortført fra huset. Politiet har bekreftet at det har kommet trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta i den antatte bortføringssaken. Det har imidlertid ikke kommet noen bevis på at Hagen er i live.

– Det er fortsatt slik at dette bekymrer oss. Det er klart at også vi selvfølgelig ser at dette kan trekke i retning av at det kan være mindre sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, sier Brøske.

