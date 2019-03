D.D.E fikk hedersprisen under Spellemannprisen 2018

innenriks

– Vi hadde ikke stått her i dag om det ikke var for låtene og tekstene vi har fått lov til å spille gjennom de 27 årene vi har vært i norsk musikk. Alle låtene og brorparten av tekstene er skrevet av Frode Viken. Det er spesielt å stå her på den dagen Frode ville fylt 64 år, sa en rørt Bjarne Brøndbo fra scenen etter å ha mottatt prisen.

Årets hederspris kåres på fritt grunnlag av en spesialjury. I fjor gikk den til artisten Mari Boine, mens Arve Tellefsen, som hadde forlatt salen da prisen skulle deles ut, fikk Årets hederspris for 2016.

D.D.E. har aldri vært nominert til en Spellemannspris. I 1997 mottok de imidlertid den gjeve prisen for Årets spellemann, som tildeles av en spesialjury.

– Dere er konger

Bandet mottok prisen av kulturminister Trine Skei Grande (V), som ikke sparte på kruttet da hun hyllet gruppen.

– Dere er lyden av god stemning. Dere har truffet en nerve i folk. Det skyldes smittende entusiasme, spilleglede og utholdenhet, sa Grande i sin tale til prisvinnerne, før hun avsluttet:

– Dere er hele Norges D.D.E. Dere er konger. Og nå skal vi feste helt til sola går opp.

Stor suksess

D.D.E. har turnert land og strand rundt siden de slapp sin første singel 18. januar 1992.

Bandet består av brødrene Bjarne og Eskil Brøndbo, Arnt Egil Rånes, Bjård Jørgen «Bosse» Iversen, Eivind Berre og Daniel Viken.

Besetningen har vært uendret i over 25 år, inntil bandets mangeårige låtskriver og gitarist Frode Viken døde påskeaften 2018, 63 år gammel. Han var hjernen bak flere av bandets største slagere, og ble erstattet av sønnen Daniel Viken i fjor.

Gir ut to nye sanger

For tiden arbeider gruppa med ferdigstillelsen av to sanger, skrevet av gitaristen før han gikk bort.

– Vi forhaster oss ikke. Siden dette var det siste Frode laget før han døde, så vil vi vise respekt og gi ut noe vi kan stå inne for. Dette blir ikke et vanlig plateslipp, men to låter. Og vi vet ikke helt om vi kan få med noe av det Frode rakk å spille inn for ett år tid siden. Låtene var klare for halvannet år siden, men det har jo vært en spesiell stund for oss, sa bassist Eivind Berre til Fredriksstad Blad 5. mars i år.