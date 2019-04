Mann funnet død i Trondheim

innenriks

Den døde ble funnet like før klokka 6 mandag morgen. Han ble funnet i et skogsområde ved et boligfelt på Moholt i Trondheim.

– Identifikasjonsdokumenter på vedkommende sannsynliggjør at det er savnede. Pårørende er varslet og får bistand av kriseteamet, skriver politiet på Twitter.

Politiet foretar rutinemessig etterforskning på stedet.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart forhold, men vi kan ikke utelukke at det skyldes en ulykke, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

En 37 år gammel mann ble meldt savnet ved 16.30-tiden søndag, etter at familien meldte sin bekymring da han ikke kom hjem etter en fest. Det ble satt i gang søk etter mannen og dette arbeidet pågikk også natt til mandag.

