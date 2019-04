Politiet gjennomfører nye søk etter forsvunne Trine Frantzen

innenriks

Denne gangen skal det søkes med kraftigere utstyr.

– Hensikten med de nye søkene er å sikre oss det beste vurderingsgrunnlaget før vi eventuelt beslutter graving. Arbeidet vil sannsynligvis avsluttes senere samme dag, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

I mars ble det gjennomført søk i tolv graver på Øvsttun kirkegård etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004.

Firmaet Cowi søkte både med en såkalt 2D- og 3D-skanner, men resultatene fra disse søkene var ikke entydig lesbare, opplyser politiet.

Cowi gjennomfører også de nye søkene, og det brukes nå kraftigere utstyr.

Under søkene vil politiet sperre av et større område rundt gravene.

– Det skjer utelukkende av etiske grunner og i respekt for den freden som skal herske på et slikt sted, heter det i meldingen.

31 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling. Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

