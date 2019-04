Rekonstruerte KNM Helge Ingstads bevegelser

innenriks

De to skipene passerte hverandre på trygg avstand, melder NRK.

Undersøkelsen av ulykken med tankskipet Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad har pågått for fullt siden ulykkesnatten 8. november i fjor.

Observasjonsseilasen natt til tirsdag ble gjort for å bidra til en enda bedre forståelse av hendelsesforløpet, for både politiet og Havarikommisjonen. Målet var, ifølge Havarikommisjonen, å gjennomføre den under forhold mest mulig like dem som var ved ulykkestidspunktet.

Det er allerede innhentet store mengder informasjon gjennom samtaler med alle involverte, befaring av den forliste fregatten og i form av tekniske og elektroniske data.

(©NTB)