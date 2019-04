Solberg ber næringslivstoppene si hva de vil ha

innenriks

Statsministeren talte tirsdag på Finansnæringens dag i Oslo, der Norges finanstopper var samlet for å diskutere «Det store kappløpet».

Et av disse kappløpene er det teknologiske kappløpet. I tillegg til å by på muligheter, skaper dette racet også usikkerhet for mange, mener Solberg.

– De fleste oppfatter den nye teknologien som framskritt, men det er klart at når det går for fort, kan det også være lett å føle at du ikke henger med. At du detter av lasset, sier hun.

Endret kompetansebehov

Statsministeren mener kunnskap og kompetanse er nøkkelen folk trenger for å kunne takle disse utfordringene.

– Vi vet at kompetansebehovet vil være annerledes i framtiden. Hvordan skal vi klare denne omstillingen uten at enkeltmennesker skyves ut av arbeidslivet? Jo, vi må investere mer i mennesker, i deres kunnskap og kompetanse, sier Solberg.

Hun framholder at regjeringen har gjort mye bra på utdanningsfeltet, men ber også næringslivet om å involvere seg i utformingen av norske skoler.

– Det er for eksempel et paradoks at vi har mange ledige med IKT-utdanning, samtidig som vi har mange ledige stillinger. Det kan tyde på at utdanningen ikke treffer arbeidslivets behov, sier hun.

– Dere som ledere må synliggjøre hva slags kunnskaps- og kompetansebehov dere har og gå i dialog med utdanningsinstitusjonene for å bidra til at utdanningene er så relevante som mulig, sier Solberg.

Hun gjentar også sin oppfordring om at næringslivet må delta i regjeringens såkalte inkluderingsdugnad og ansette flere med hull i CV-en.

– Dette regner jeg egentlig med at dere gjør, sa Solberg strengt til næringslivstoppene i salen.

Tre utfordringer

I tillegg til å henge med på den teknologiske utviklingen er det tre viktige utfordringer Norge må finne løsninger på for å være best mulig rustet til å vinne «Det store kappløpet»:

* Vi har begynt å bli flere eldre

* Olje- og gassvirksomheten vil etter hvert avta

* Klimautslippene både i Norge og verden må ned

Statsministeren mener det fins klare tegn på at det norske næringslivet er i stand til å takle disse utfordringene.

– Ta norske verft, for eksempel, som fikk kjenne på kroppen nedgangen i olje- og gassektoren fra 2014. I den siste tiden har det begynt å gå bedre igjen. Det skyldes at verftene har snudd seg mot nye markeder. De bygger nå i større grad cruiseskip og ferger enn fartøyer til olje- og gassektoren. De innrettet seg etter endrede forhold, de omstilte seg, og fortsetter derfor ferden framover, sier Solberg.

– Godt rustet

Statsministeren mener Norge har alle forutsetningene som trengs for å bli til å bli en vinner i omstillingens tid.

– Det går bra i Norge, den økonomiske veksten er god. Jeg tror vi i Norge er særlig godt rustet til å møte framtidens utfordringer. Men det krever tydelige politiske prioriteringer av tiltak som fremmer grønn vekst og omstilling, samtidig som vi greier å få flest mulig med i arbeidslivet, sier hun.

– Det er ekstra viktig nå som det er økt usikkerhet i deler av det internasjonale bildet. Handelskonflikten mellom USA og andre land, virkningene av brexit og en sikkerhetssituasjon som krever økt satsing på vår forsvarsevne.

