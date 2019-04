Viking Sky seiler trolig fra Kristiansund onsdag 3. april

innenriks

Sjøfartsdirektoratet er tirsdag om bord i skipet sammen med klasseselskap for oppfølging av de utbedringene som nå er gjennomført.

– Dialogen med klasseselskap og rederi har vært god gjennom denne krevende prosessen, og etter dagens gjennomgang om bord i skipet så ser vi ingen grunn til at klasseselskapet ikke kan godkjenne skipet for videre seilas. Etter det vi har fått opplyst, så skal skipet seile i morgen til København og settes inn i ordinær trafikk derfra, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Etter at skipet ble utsatt for høy sjø etter motorstansen ved Hustadvika lørdag 23. mars, fikk skipet skader på noen vinduer, en livbåt samt store belastninger på anker.

Ut fra de tilbakemeldinger som direktoratets inspektør fikk i dag, så er alle skader og mangler nå utbedret. Noe er også utbedret med en midlertidig og godkjent reparasjon, blant annet vinduer som har lang leveringstid på nye.

Sjøfartsdirektoratet slår fast at lavt oljetrykk var den direkte årsaken til at cruiseskipet Viking Sky fikk motorhavari på Hustadvika.

Tung sjø og uvær på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene på Viking Sky at smøreoljepumpene mistet tilførselen.

