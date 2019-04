En mann truffet av skudd på Grünerløkka i Oslo

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK klokken 6.57 torsdag morgen. Politiet rykket til området Nedre Grünerløkka der de fant personen som var skutt. En ambulanse kom også til stedet.

– Vi har en veldig vag beskrivelse av gjerningsmennene. Det skal dreier seg om to somaliere som var kledd i mørke klær og som løp fra stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Skuddløsningen skal ha skjedd på åpen gate. Personen som ble truffet, er kjørt til sykehus og fremstår ikke som kritisk skadd, opplyser Oslo-politiet.

– Vi snakker med vitner på og i nærheten av åstedet samtidig som vi innhenter andre spor, melder politiet som ber om tips fra mulige vitner til hendelsen.

Operasjonslederen sier videre til NTB at politiet antar skyteepisoden ikke skjedde tilfeldig, men at det dreier seg om et mulig internt oppgjør.