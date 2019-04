Påtroppende Ap-nestleder hardt ut mot regjeringens skattekutt

innenriks

Skjæran trakk lange linjer da han gikk på talerstolen tidlig i debatten under Ap-landsmøtet som åpnet torsdag.

Han viste til Høyres slagord fra 1933: «Det er dine penger sosialistene flotter seg med».

– Ja, vi skal flotte oss ved å ha en politikk som gjør det like godt å leve på Kollsnes som på Finsnes. På Nordstrand og på Nordkapp. Fordi det er en politikk for både by og land. For både elsykler og kraftkommune. Ja, for både trikk, truck og traktor. Det er våre grunnsyn som gjør at vi kan skape for å dele, slik at de som kommer etter oss, kan leve i et levelig land og en levelig verden, sa Skjæran.

Valgkomiteen har nominert Skjæran til å ta over nestlederjobben som står tom etter Trond Giskes avgang. Han blir etter alt å dømme valgt på lørdag, mens partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng er nominert til gjenvalg.

Skjæran fulgte opp Støres kraftige spark mot høyre i åpningstalen.

– Regjeringens fremste politiske grep er skattekutt, sa Skjæran fra talerstolen.

– Modernisering og effektivisering er ordene som regjeringen bruker. Jeg har ord som passer bedre, men som ikke passer her, sa nordlendingen og høstet latter fra salen.

