Russebussulykke i Bergen henlagt

Ifølge Bergens Tidende har etterforskningen vist at den da 19-årige mannen gikk på busstaket mens bussen var i fart, og han ble truffet av en gjenstand da bussen var på vei gjennom Arnanipatunnelen natt til 12. mai 2016.

Russebussen var ifølge politiet i dårlig teknisk stand og hadde en rekke feil og mangler. De slår likevel fast at det ikke var noe av dette som i seg selv medvirket til ulykken.

– Det var flere medeiere. Ingen er blitt straffeforfulgt for feil og mangler som bussen hadde, sier politiadvokat Kjetil Linge Tomren.

Sjåføren, som var hentet inn fra Litauen, har i avhør forklart at han ikke visste det at det var en russ på taket, og gjennom etterforskningen har politiet ikke funnet bevis for at sjåføren kan klandres.

Den skadde russen, nå 22-årige Hogne Borgen Brekke, ble erklært klinisk død etter ulykken. Han har fått en varig hjerneskade og lidelsen afasi, men ifølge moren går det overraskende bra med utviklingen. Allerede året etter ulykken talte han til russen og oppfordret dem til å være forsiktige.

