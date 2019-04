Støre: EØS er den viktigste internasjonale avtalen landet har

innenriks

– Det er den viktigste avtalen for norsk velferd, for norske arbeidsplasser. Se på brexit. Det er fullstendig uansvarlig å skulle si opp en avtale som er så viktig for Norge på så mange områder. Så EØS-avtalen, den skal vi forsvare, sa Støre i sin åpningstale til partiets landsmøte og høstet stormende applaus fra rundt 300 delegater.

I slo Støre fast at Ap skal skape grunnlaget for nye industrieventyr i hele landet og trakk fram flere eksempler på hva som må gjøres.

– Ved å ha et aktivt statlig eierskap, ved å si nei til salg av Norge. Og dere, ved å stå fjellstøtt på EØS-avtalen, sa Ap-lederen.

Det siste året har motstanden mot EØS-avtalen økt i deler av fagbevegelsen.

